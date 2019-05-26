Trabzonspor, umutlarını gelecek bahara taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun geride kalmasıyla birlikte Trabzonspor oynadığı futbol ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle birlikte büyük bir beğeni kazandı. Zor ve sıkıntılı günler geçirmesine rağmen kendi öz varlıklarının büyük bir mücadelesi ve yabancı oyuncularının da büyük özveri ortaya koyduğu sezonda kolej takımı havası veren bordo-mavililer 34 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 64 gole karşılık ise kalesinde 46 gol gören bordo-mavililer 63 puan toplayarak son 8 sezonun en iyi performansını ortaya koyarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Bahar ayı Trabzonspor'un

Trabzonspor mart, nisan ve mayıs aylarında önemli puanlar hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi söz konusu aylarda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik elde ederek yenilmedi. Söz konusu ayda 27 puan toplayan bordo-mavililer bahar ayında bahar havası yaşayarak gelecek adına umut verdi. Bu sezon zirvede bahar ayları geçiren Trabzonspor, şampiyonluk umutlarını da gelecek mayıs ayına taşıdı.

Yönetim ve Karaman etkisi

Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük görevinde de bordo-mavili takıma önemli bir işlere imza atan Ünal Karaman, bir mimar gibi çalıştı. Kulüpte yeni bir dönem başlatan yönetim ise sürecin en önemli ayağını oluşturdu. Yerli ve yabancı oyunculardan iyi bir harmanlama oluşturan bordo-mavili kulüp, genç ve tecrübeli isimlerle takım ruhu ortaya koyarak, kolej takımı görüntüsü sergiledi.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)