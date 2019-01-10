Sezonun ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, Macaristan’ın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.Bordo-Mavili ekip, Antalya’daki ilk hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Ado Den Haag ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. 1994 doğumlu Abdülkadir Parmak, Den Haag maçında attığı 2 golle teknik heyetin gözüne girmeyi başarmıştı.

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Miracle Futbol Tesisleri’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’da başlayacak. Karşılaşmanın Trabzonspor'un resmi Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Ayrıca açın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Bordo-Mavililer ile birlikte kampa giden 21 yaşındaki stoper Yunus Emre Çakır, gösterdiği performans ile teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ado Den Haag ile oynanan hazırlık maçında kritik müdahaleleri ile tam not alan genç oyuncu, idmanlarda ortaya koyduğu oyunla da teknik heyetin beğenisini kazandı. Ünal Karaman'ın Yunus'a Budapeşte maçında da forma vermesi bekleniyor.

Genç savunmacının, takımda tutulacağı ve alternatif stoper olarak zaman zaman değerlendirileceği belirtildi.