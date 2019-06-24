Trabzonspor golcü transferini bitiriyor

Hugo Rodallega belirsizliği sona erdi, Trabzonspor'da yönetim harekete geçti...

Kolombiyalı golcünün, Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor’a transfer olmasının ardından Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları forvet transferi için düğmeye bastı.

Haftalardır Rodallega’dan gelecek yanıtı bekleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarında eli kolu bağlanan Trabzonspor yönetimi, görüşmelerde çalışmalarını hızlandırdı.

3 isim bonservissiz

Teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncu izleme ekibinin raporları doğrultusunda geniş bir forvet listesi hazırlayan Karadeniz devi, 5 isme öncelik verdi. Galatasaray’la yollarını ayıran Eren Derdiyok, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile sözleşmesi sona eren Marcus Berg ile son olarak Çin ekibi Jiangsu Suning’te oynayan ve şu anda boşta olan Benjamin Moukandjo ile temaslar resmi boyuta ulaştı.

Eren’e yıllık 1.4 milyon Euro öneren Fırtına, Berg ve Moukandjo için de maksimum 1.6 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.

1 milyon Euro’ya çıktı

Hoffenheim’in Macaristanlı yıldızı Adam Szalai için de girişimler başladı. Alman ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başlandı.

Bordo-Mavili ekip, Sparta Rotterdam’ın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için de temasları sıklaştırdı. Trabzonspor, Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımın radarında olan 19 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro’ya kadar çıktı.

Asıl hedef 2 forvet

Hollanda ekibi, talibin çok olması nedeniyle görüşmeleri ağırdan alıyor. Halil’in, Trabzonspor’a gitmek istemesi ise pazarlık masasında koz olarak kullanılıyor.

Öte yandan Fırtına’nın, Nimes ile sözleşmesi biten Rachid Alioui ve Borussia Mönchengladbach’tan ayrılan Josip Drmic için de çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında.

Dört koldan çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, bir hafta içerisinde forvet transferinde mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Başkan Ağaoğlu’nun asıl hedefi ise maliyetin uygun olması durumunda kampa en az 2 forvet yetiştirmek.