Yeni sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ve Beşiktaş birinci hafta maçında kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da Sörloth krizi yaşanırken Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın takımının başında olamayacak. Bordo-Mavili takım sezona iyi bir başlangıç yapmak ve geçen sezonki istikrarlı oyununu devam ettirerek kazanmak istiyor. Geçtiğimiz sezonun üçüncüsü Beşiktaş ise zorlu deplasmanda Murat Şahin yönetiminde kazanarak iyi bir başlangıç yapma peşinde.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda bu akşam oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Flavio, A.Parmak, Guilherme, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Hasic (Ljajic), Mensah, Boyd, Larin

Trabzonspor'da tam 7 eksik

Bordo-Mavililer'de kritik maç öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dev maçta sağ ve sol beki oynayamayacak. Pereira ve Marlon sakatlıkları nedeniyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hosseini'nin de ağrıları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Geçen günkü idmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay forma giyemeyecek olan Anders Trondsen de karşılaşmada süre alamayacak. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı ile izolasyonda olan Bilal de dev maçta görev yapamayacak. Fırtına'nın bir eksiği de Norveç'te bulunan Alexander Sörloth...

Beşiktaş iki eksikle!

Beşiktaş’ın Trabzonspor maç kadrosu dün belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N’Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.

Kadroda şu oyuncular yer aldı: Ersin, Utku, Erdoğan Kaya, N’Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Ajdin Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.

Beşiktaş'ta Korona şoku!

Ligde bu akşam Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da zorlu mücadele öncesinde şok bir olay yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor deplasmanında takımın başında olamayacak olan Sergen Yalçın’ın yerine takım, yardımcısı Murat Şahin’in yönetiminde mücadele edecek.