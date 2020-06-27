Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI) TS - Ankaragücü canlı yayın

Alanyaspor beraberliğiyle liderliği Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, maç fazlasıyla zirveyi geri almak için sahaya çıkıyor. Bordo-Mavililer, hafta içinde hoca değişikliğine giden ve kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü’nü Akyazı’da ağırlıyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıktı. Puan kaybına tahümmülü olmayan bordo-mavili takım rakibini yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden Karadeniz ekibi, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

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Hakem Abdulkadir Bitigen işaretini verdi ve karşılaşmaya Ankaragücü başladı.

GOL | Trabzonspor maça fırtına gibi başladı. 3. dakikada Filip Novak'ın yaptığı uzun taç atışında Abdülkadir Parmak'ın kafa pasında harika bir şut çıkaran Alexander Sörloth, takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor'un skorer ismi Alexander Sörloth, Süper Lig'de 6 hafta sonra golünü attı. Harika bir sezon geçiren Norveçli golcü, 29. maçında 20. golünü kaydetti.

9. dakikada rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını savunma arkasına sarkan Sörloth'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması pasın geçmesine izin vermedi.

14. dakikada Trabzonspor, ikinci gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Abdulkadir Parmak pasını Guilherme'ye aktarmak istedi. Abdulkadir'in pası Guilherme'nin arkasında kalınca ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltme fırsatını değerlendirememiş oldu.

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçti. Arjantinli yıldızın ortasına iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşu, üstten auta çıktı.

21. dakikada Ankaragücü atağında Pazdan, ceza sahasına doğru uzun bir pas gönderdi. Orgill'in kafayla topu indirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca Trabzonspor savunması pozisyonu önledi.

Scarione, Uğurcan'ı geçemedi

27. dakikada Ankaragücü, tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun topa iyi yükselen Orgill, topu Saba'ya gönderdi. Gürcü futbolcu zaman kaybetmeden boş durumda bulunan Scarione'ye topu ulaştırdı. Uğurcan ile karşı karşıya kalan Scarione, milli kaleciyi geçemedi ve Başkent ekibi beraberlik fırsatından yararlanamadı.

31. dakikada maçın ilk sarı kartı çıktı. Abdülkadir Ömür'ü orta sahadan düşüren Polonyalı stoper, sarı kart gören isim oldu.

Abdulkadir Parmak devam edemedi

40. dakikada sakatlanan Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi ve yerini Bilal'e bıraktı.

41.dakikada Abdülkadir Ömür ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası dışından şansını deneyen Guilherme'nin vuruşu farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının son anlarından Trabzonspor tehlikeli geldi. Guilherme, sağ kanatta buluştuğu topu Sörloth'a gönderdi. Müsait durumda olmasına rağmen golcü futbolcu son vuruşu yapamadı, Fırtına farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

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Trabzonspor - Ankaragücü ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

72. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Trabzon’da yaptıkları maçla ligde 72. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Trabzon’daki maçlar

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24’ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0’lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

Ankaragücü, rakibini 10 yıldır yenemiyor

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’u 10 yılı aşkın bir süredir mağlup edemiyor.

MKE Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010’da 1-0’lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5’ini Trabzonspor kazanırken, 2’si beraberlikle sonuçlandı.