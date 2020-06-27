Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig’e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor’a Vodafone Park’ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor’u da 3-0 yenerek puanını 50’ye yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe 'nin galibiyetten başka şansı yok. Haftanın maçında lider Başakşehir, Galatasaray 'la kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise Ankaragücü karşısında 3 puan arayacak.

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 59 puan (1 maçı eksik)

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2.Trabzonspor 57 puan (1 maçı eksik)

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3.Sivasspor 53 puan (1 maçı eksik)

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4.Galatasaray 51 puan (1 maçı eksik)

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5. Beşiktaş 50 puan

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6. Alanyaspor 44 puan (1 maçı eksik)

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7.Fenerbahçe 43 puan (1 maçı eksik)

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8.Göztepe 37 puan (1 maçı eksik)

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9.Antalyaspor 36 puan (1 maçı eksik)

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10.Gaziantep FK 34 puan (1 maçı eksik)

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11. Kasımpaşa 32 puan (1 maçı eksik)

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12.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)

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13.Gençlerbirliği 31 puan (1 maçı eksik)

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14. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan (1 maçı eksik)

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15.Çaykur Rizespor 28 puan (1 maçı eksik)

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16. İH Konyaspor 27 puan

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17.İM Kayserispor 25 puan (1 maçı eksik)

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18.MKE Ankaragücü 24 puan (1 maçı eksik)

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29. haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Göztepe - Alanyaspor

Sivasspor - Kayserispor

Çaykur Rizespor - Denizlispor

Başakşehir - Galatasaray

Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa