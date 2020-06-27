Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 29. hafta sonuçları ve fikstür)
Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. Şampiyonluk ve kümede kalma hattında birbiririnden kritik maçlar oynanırken futbolseverler güncel puan durumunu internet üzerinden araştırıyor. Haftanın açılış maçında Konyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, çıkışını sürdürdü, Avrupa potasında kaldı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan ararken haftanın maçı Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Trabzonspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig 29. hafta sonuçları, kalan maçlar, fikstür ve puan durumu... Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig’e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor’a Vodafone Park’ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor’u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor’u da 3-0 yenerek puanını 50’ye yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe 'nin galibiyetten başka şansı yok. Haftanın maçında lider Başakşehir, Galatasaray 'la kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise Ankaragücü karşısında 3 puan arayacak.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 59 puan (1 maçı eksik)
BAŞAKŞEHİR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
2.Trabzonspor 57 puan (1 maçı eksik)
TRABZONSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
3.Sivasspor 53 puan (1 maçı eksik)
SİVASSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
4.Galatasaray 51 puan (1 maçı eksik)
GALATASARAY FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
5. Beşiktaş 50 puan
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
6. Alanyaspor 44 puan (1 maçı eksik)
ALANYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
7.Fenerbahçe 43 puan (1 maçı eksik)
FENERBAHÇE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
8.Göztepe 37 puan (1 maçı eksik)
9.Antalyaspor 36 puan (1 maçı eksik)
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10.Gaziantep FK 34 puan (1 maçı eksik)
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11. Kasımpaşa 32 puan (1 maçı eksik)
KASIMPAŞA FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
12.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13.Gençlerbirliği 31 puan (1 maçı eksik)
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan (1 maçı eksik)
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15.Çaykur Rizespor 28 puan (1 maçı eksik)
ÇAYKUR RİZESPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16. İH Konyaspor 27 puan
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17.İM Kayserispor 25 puan (1 maçı eksik)
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.MKE Ankaragücü 24 puan (1 maçı eksik)
ANKARAGÜCÜ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
29. haftanın programı
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Göztepe - Alanyaspor
Sivasspor - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Denizlispor
Başakşehir - Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa