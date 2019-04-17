TFF açıkladı! MHK Başkanı'ndan flaş karar!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki tartışmalı pozisyonlar sonrasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik basın toplantısı düzenlemeye karar verdi.

17 Nisan 2019, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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TFF açıkladı! MHK Başkanı'ndan flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)'ndan yapılan açıklamada, MHK Başkanı Sabri Çelik basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Medya Bilgilendirme: 

MHK Başkanı Sabri Çelik'in basın toplantısı için akreditasyon uygulaması yapılacak. Basın toplantısını canlı yayınlamak isteyen kuruluşlarının TV kurulumlarını en geç saat 14.30'a kadar tamamlamaları, kameramanların ses kabloları ile tripodlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

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