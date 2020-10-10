TFF 2. Lig: Manisa FK: 5 - İnegölspor: 1

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Erdem Değirmenci xx, Enes Berk Güçlü xx
Manisa FK: Ömer xx (Yusuf dk. 46 xx), Ahmet xx, Recep Burak xx, Emir Alagöz xx, Erhan xxx, Sertaç xxx, Mehmet Yılmaz xx, Nizamettin xxx (Mehmet Güven dk. 71 xxx), Hakan xx (Ferhat dk. 76 xx), Zahit xx (Çağrı dk. 79 xx), Serdar xx (Tayyip dk. 71 xx)
İnegölspor: Gökhan Siverek x, Gökhan Kurumuş x, Ogün x (Bilal dk. 82 x), Fatih x, Caner x, Selimcan Temel x, Metin x (Erdi Can dk. 77 x), Emir Özsoy x (Oğuz dk. 35 x), Ali x (Fatih dk. 77 x), Abdulkadir xx (Selim Can İnci dk. 68 x), Ahmet Hakan x
Goller: Nizamettin (dk. 9 pen.), Erhan (dk. 11), Emir Alagöz (dk. 63), Sertaç (dk. 67), Mehmet Güven (dk. 83) (Manisa FK), Abdulkadir (dk. 42) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Fatih (dk. 29) (İnegölspor)
Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Manisa FK)