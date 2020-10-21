14. dakikada Barış’ın attığı golle öne geçen Keçiörengücü son ana kadar üstünlüğünü korudu ve hafta içi mesaisinde istediği 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından 13 puana çıkan Mor-Beyazlılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Flaş transferlere rağmen 5 hafta sonunda 5 puanda kalan konuk takımda ise hayal kırıklığı vardı. Püren şov yapıyor 37 yaşındaki genç hoca İlker Püren’in çalıştırdığı Keçiörengücü şimdiden ligin flaş takımlarından biri haline gelirken oynanan futbol ve alınan sonuçlar da büyük takdir kazandı.