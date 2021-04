Süper Lig 'deki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki çekişmenin yanı sıra 1. Lig'in tepesinde de müthiş bir heyecan yaşanıyor. Eskişehir ve Ankaraspor'un 2. Lig'e düşmesi kesinleşti, Akhisar'ın da kaderi bu hafta netleşecek ancak zirvede hâlâ her an her şey olabilir. Bilindiği üzere ligde sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar direkt olarak Süper Lig'e yükselecek, 3., 4., 5. ve 6. olan ekipler son bilet için Play-Off'ta kapışacak.

Demir ve Giresun avantajlı

Kıyasıya yarışta Adana Demir, Giresun ve Samsun 64 puanla ilk 3 sırayı paylaşırken, bu ekipleri Play-Off potasından İstanbulspor (60), Altay (57) ve Altınordu (54) takip ediyor. Keçiören (52) ve Ümraniye (50) de son 2 haftada kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesiyle Play-Off'a girmeyi hedefliyor. Adana Demir; Balıkesir ve Menemen, Giresun da Akhisar ile Tuzla'yı mağlup etmesi durumunda diğer maçların skoruna bakmadan Süper Lig'e çıkacak.

İstanbul mucize peşinde

Samsun ise ikili ve üçlü averajlarda rakiplerinin arkasında kalıyor. Yani Karadeniz ekibi de Ankara ve Adanaspor engellerini kayıpsız geçerse, direkt bilet için Adana Demir ya da Giresun'un puan kaybını bekleyecek. 60 puanlı İstanbulspor'un işi zor olsa da ilk 2 için matematiksel şansı devam ediyor...