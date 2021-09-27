TFF 1. Lig puan durumu ve 8. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor ’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 3-1
Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-1
Menemenspor-Eyüpspor: 1-1
İstanbulspor-Balıkesirspor: 1-0
Bursaspor -MKE Ankaragücü: 0-4
Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3
Puan durumu
O G B M A Y Av. Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 7 6 1 0 14 0 14 19
2.MKE ANKARAGÜCÜ 7 4 3 0 13 3 10 15
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 5 0 2 8 6 2 15
4.EYÜPSPOR 7 4 1 2 11 8 3 13
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 7 4 0 3 9 7 2 12
6.TUZLASPOR 6 3 2 1 8 4 4 11
7.YILPORT SAMSUNSPOR 6 3 1 2 11 10 1 10
8.KOCAELİSPOR 6 3 1 2 5 6 -1 10
9.MANİSA 7 3 0 4 9 10 -1 9
10.MENEMENSPOR 7 2 2 3 9 14 -5 8
11.GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 8 13 -5 8
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 6 2 1 3 7 6 1 7
13.İSTANBULSPOR 6 2 1 3 8 8 0 7
14.ALTINORDU 7 2 1 4 9 14 -5 7
15.ADANASPOR 7 1 3 3 8 10 -2 6
16.DENİZLİSPOR 7 2 0 5 7 11 -4 6
17.BALIKESİRSPOR 6 2 0 4 5 9 -4 6
18.BURSASPOR 7 1 2 4 7 12 -5 5
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 1 1 4 5 10 -5 4
8. Hafta
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
AA