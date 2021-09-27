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TFF 1. Lig puan durumu ve 8. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.

27 Eylül 2021, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig puan durumu ve 8. hafta fikstürü

TFF 1. Lig’in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor ’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa FK’yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-1

Menemenspor-Eyüpspor: 1-1

İstanbulspor-Balıkesirspor: 1-0

Bursaspor -MKE Ankaragücü: 0-4

Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 7 6 1 0 14 0 14 19

2.MKE ANKARAGÜCÜ 7 4 3 0 13 3 10 15

3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 5 0 2 8 6 2 15

4.EYÜPSPOR 7 4 1 2 11 8 3 13

5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 7 4 0 3 9 7 2 12

6.TUZLASPOR 6 3 2 1 8 4 4 11

7.YILPORT SAMSUNSPOR 6 3 1 2 11 10 1 10

8.KOCAELİSPOR 6 3 1 2 5 6 -1 10

9.MANİSA 7 3 0 4 9 10 -1 9

10.MENEMENSPOR 7 2 2 3 9 14 -5 8

11.GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 8 13 -5 8

12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 6 2 1 3 7 6 1 7

13.İSTANBULSPOR 6 2 1 3 8 8 0 7

14.ALTINORDU 7 2 1 4 9 14 -5 7

15.ADANASPOR 7 1 3 3 8 10 -2 6

16.DENİZLİSPOR 7 2 0 5 7 11 -4 6

17.BALIKESİRSPOR 6 2 0 4 5 9 -4 6

18.BURSASPOR 7 1 2 4 7 12 -5 5

19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 1 1 4 5 10 -5 4

8. Hafta

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

AA

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