Tevfik Yamantürk: Beşiktaş buradan da çıkar!

Kulübün Instagram hesabına konuşan Yamantürk, “Beşiktaş’ın ciddi problemleri var. İnsana oksijen gerekir. Oksijen alamazsak üstü boş. Beşiktaş’ın da oksijeni paradır ama paramız yok. Ben hâlâ Beşiktaş’ın buradan çıkacağını düşünüyorum. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. İnşallah bu işe çözüm bulunacak. Beşiktaş, daha iyi yönetilseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Çok yazık oldu. Eğer utanma duygunuz, mahcup olma duygunuz yoksa yüzünüz kızarmıyorsa bundan daha kolay şöhret olacak ve varlık sahibi olunacak yer yok” diye konuştu.