Tekerlekli Kayak Yarışları Türkiye Şampiyonası, Tatvan’da başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Yarışları Türkiye Şampiyonası, Bitlis’in Tatvan ilçesinde başladı. 17 ilden 200 sporcunun katıldığı, 2 gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular Milli Takım’a girmeye hak kazanacak.

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Yarışları Türkiye Şampiyonası, Bitlis’in Tatvan ilçesinde başladı. Yarışların açılışına, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, bu yarışların Tatvan’da geleneksel hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Tatvan'daki pist ve ortamın yarışmalar için çok uygun olduğunu belirten Nuroğlu, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına düzenlemiş olduğumuz kayak yarışmasını bu yıl Bitlis'te başlatmak istedik. Tatvan’ı son derece önemsiyoruz. Buranın iklimi ve spora olan ilgi de bizleri mutlu etti. Pist ve ortam son derece uygun. ayrıca her türlü desteği gördük. Alp ve kuzey disiplininde 2 bin civarında lisanlı sporcumuz var. Sürekli dünyayla irtibatlı çalışıyoruz. Sürekli yurt dışına antrenörlerimizi kursa gönderiyoruz. Öğrencilerimize kurs veriyoruz. Elimizden geldiğince bu sporu bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmada dereceye giren sporcularımız da uluslararası arenada yarışacak" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz ise, yarışlara 17 ilden 200 sporcunun katıldığını belirterek, "5 kadın, 5 erkek olmak üzere yarışmalar 10 kategoride düzenlenecek. 2 bin 500, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metrede sporcularımız mücadele edecek. Bugün serbest uzun mesafe yarışması yapılıyor. Yarın da sprint yarışmamız var. Bu müsabakayı burada yapılmasını sağlayan federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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