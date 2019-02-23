Tek teselli Emre Akbaba

Galatasaray, 2-1’lik yenilginin rövanşında Portekiz’de Benfica ile golsüz berabere kalıp Avrupa Ligi’ne veda etti, ancak bir yıldızını geri kazandı. Ligin ilk yarısında yaşadığı ağır sakatlığın ardından yavaş yavaş sahalara dönen Emre Akbaba, Benfica karşısındaki 10 dakikalık performansıyla bile heyecan yarattı. Uzatmalarla birlikte sahada kaldığı süre boyunca, ofsayt olmamasına rağmen sayılmayan golü ve etkili futbolu, Emre’nin Cim Bom’a ne kadar faydalı olacağını gösterdi.

Kısa sürede 2 gol 3 asist

Sakatlanmadan önceki dönemde de kısa sürede, aralarında Şampiyonlar Ligi maçı da dahil olmak üzere 2 gol 3 asiste imza atan Akbaba, Akhisar maçıyla birlikte 11’e dönmeye hazırlanıyor. Öğrencisiyle bir görüşme yapan Fatih hocanın, “Artık zamanı geldi, forma senin” diyerek destek verdiği öğrenildi.

Diagne'nin yanında oynayacak

Emre Akbaba’nın özellikle gole yakın stilini çok beğenen Terim, Akhisar karşısında yıldız futbolcuyu Diagne’ye yakın olarak kullanacak. Onyekuru, Feghouli, Ndiaye veya Fernando’dan birine ise kulübe yolu görünüyor. Fatih hoca bu maçta ön liberodan feragat edip, Akbaba ve Diagne’nin yan yana oynadığı 4- 4-2 düzenini tercih edebilir. Akhisar maçına yönelik oyun sistemi bugünkü idmanda denenecek.