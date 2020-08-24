TBF’nin adı: Papara SuperMassive ve 5 Ronin

Türkiye’nin ilk ve en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde oynanan yarı final maçlarının ardından 2020 Türkiye Büyük Finali’nde yer alacak takımlar belirlendi. Yarı Finalde rakibi fastPay Wildcats’i 3-2 skorla geçen 5 Ronin finale adını yazdırırken, geçtiğimiz senenin finalisti Papara SuperMassive, son 5 yıldır devam eden final geleneğini bu sene de bozmadı ve adını yeniden zirve mücadelesine yazdırdı. Mevsim finallerinde rakiplerine kök söktüren iki takım, finalde üst seviye mücadele ortaya koyacaklarının ve izleyicilere efsanevi bir maç zevki yaşatacaklarının sinyallerini verdi.

Papara SuperMassive: Üst Üste 5. TBF

Çeyrek finalde Beşiktaş’ı 3-1 ile geçen Papara SuperMassive, yarı finalde de Galakticos’u 3-0 mağlup ederek adını Türkiye Büyük Finali’ne yazdırdı. üst üste 5. defa TBF’de mücadele edecek. Böylelikle VFŞL tarihinde TBF’ye en çok yükselmiş takım unvanını elde edecek. Papara SuperMassive geride kalan 4 TBF’de 3 defa yenilmiş, 2018’de ise şampiyonluğa ulaşmıştı.

5 Ronin: VFŞL Tarihinin En Büyük Sürprizi

Mevsim öncesi yapılan güç sıralamalarında 5 Ronin kendine hep alt sıralarda yer buldu. Takım ilk olarak mevsim finallerine yükselerek herkesi şaşırttı. Çeyrek finalde Dark Passage’ı mağlup ederek yoluna devam etti. Son aşamada da lig aşamasını 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile tamamlayan fastPay Wildcats’i 3-2 mağlup ederek adını TBF’ye yazdırdı. VFŞL tarihi boyunca 5 Ronin’in imza attığına benzer bir sürprize rastlanmamıştı.

TBF 5 Eylül’de Demacia Arena’da

Dijital bir evrende, Demacia Arena’nın ev sahipliği yapacağı dev final mücadelesi 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Oyuncuların Riot Games Espor Sahnesi’nde olacağı etkinliğe dair ayrıntılar ilerleyen günlerde lolespor.com adresinde ve LoLespor sosyal medya hesaplarında duyurulacak.