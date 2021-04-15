Spor Toto 1.Lig’de 30. hafta tamamlanırken Adana Demirspor averajla Samsunspor'u geçip 2.sıraya yükseldi. Samet Aybaba ile yenilgisiz yoluan devam eden Adana Demirspor, Süper Lig 'e doğrudan çıkma yolunda avantaj sağladı.

Giresunspor'un lider olduğu ligde 6 takım ilk iki sıra için mücadele ediyor. Giresunspor son 4 haftaya 63 puanla lider olarak girerken Adana Demirspor ve Samsunspor 58'er puanla sıralanırken Altay ve İstanbulspor ise 54'er puanla 4. ve 5.sırada yer aldı. Play-off hattında yer alan Altınordu ise 52 puanla 6.sırada bulunuyor

SPOR TOTO 1.LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

31.haftada dev maç: Adana Demirspor - Giresunspor

Sezonun en kritik maçlarından birinde lider GZT Giresunspor deplasmanda 2.sıradaki Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Hem sahadaki takımlar hem de 3.sıradaki Samsunspor ile birlikte takip eden takımların gözü kulağı bu maçta olacak. Sezonun ilk yarısındaki maçı Giresunspor 2-0 galip bitirmişti.

GİRESUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/giresunspor/futbol/fikstur

ADANA DEMİRSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/adana-demirspor/futbol/fikstur

Samsunspor son 7 haftada sadece 2 kez kazandı

Ertuğrul Sağlam ile geçen sezon TFF 2.Lig'de şampiyon olup bu sezon Süper Lig iddiası ile yola çıkan Yılport Samsunspor, son 7 haftada sadece iki kez kazandı ve avantajını yitirdi

SAMSUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/samsunspor/futbol/fikstur

Altay iki haftada 5 puan kaybetti

Altay ise üst üste 5 galibiyet almasının ardından son iki haftada 5 puan kaybetti ve ilk 3 sıranın 4 puan gerisinde kaldı. Önemli bir kadro ile sezona giren Altay sezon başında beri Süper Lig parolası ile mücadele ediyor

ALTAY'IN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/altay/futbol/fikstur

İstanbulspor ise Saffet Akbaş yine 3 maçta 7 puan alıp üst sıralara yaklaşırken Altınordu ise 52 puanla 6.sırada yer aldı

İSTANBULSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/istanbulspor/futbol/fikstur

ALTINORDU'NUN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/altinordu/futbol/fikstur



