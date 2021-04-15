Süper Lig'e hangi takımlar doğrudan çıkacak? 6 aday...
Spor Toto 1.Lig’de 30. hafta tamamlanırken Adana Demirspor averajla Samsunspor'u geçip Süper Lig'e doğrudan çıkma yolunda avantaj sağladı. Giresunspor'un lider olduğu ligde 6 takım ilk iki sıra için mücadele ediyor.
Spor Toto 1.Lig’de 30. hafta tamamlanırken Adana Demirspor averajla Samsunspor'u geçip 2.sıraya yükseldi. Samet Aybaba ile yenilgisiz yoluan devam eden Adana Demirspor, Süper Lig 'e doğrudan çıkma yolunda avantaj sağladı.
Giresunspor'un lider olduğu ligde 6 takım ilk iki sıra için mücadele ediyor. Giresunspor son 4 haftaya 63 puanla lider olarak girerken Adana Demirspor ve Samsunspor 58'er puanla sıralanırken Altay ve İstanbulspor ise 54'er puanla 4. ve 5.sırada yer aldı. Play-off hattında yer alan Altınordu ise 52 puanla 6.sırada bulunuyor
SPOR TOTO 1.LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
31.haftada dev maç: Adana Demirspor - Giresunspor
Sezonun en kritik maçlarından birinde lider GZT Giresunspor deplasmanda 2.sıradaki Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Hem sahadaki takımlar hem de 3.sıradaki Samsunspor ile birlikte takip eden takımların gözü kulağı bu maçta olacak. Sezonun ilk yarısındaki maçı Giresunspor 2-0 galip bitirmişti.
GİRESUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/giresunspor/futbol/fikstur
ADANA DEMİRSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/adana-demirspor/futbol/fikstur
Samsunspor son 7 haftada sadece 2 kez kazandı
Ertuğrul Sağlam ile geçen sezon TFF 2.Lig'de şampiyon olup bu sezon Süper Lig iddiası ile yola çıkan Yılport Samsunspor, son 7 haftada sadece iki kez kazandı ve avantajını yitirdi
SAMSUNSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/samsunspor/futbol/fikstur
Altay iki haftada 5 puan kaybetti
Altay ise üst üste 5 galibiyet almasının ardından son iki haftada 5 puan kaybetti ve ilk 3 sıranın 4 puan gerisinde kaldı. Önemli bir kadro ile sezona giren Altay sezon başında beri Süper Lig parolası ile mücadele ediyor
ALTAY'IN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/altay/futbol/fikstur
İstanbulspor ise Saffet Akbaş yine 3 maçta 7 puan alıp üst sıralara yaklaşırken Altınordu ise 52 puanla 6.sırada yer aldı
İSTANBULSPOR'UN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/istanbulspor/futbol/fikstur
ALTINORDU'NUN FİKSTÜRÜ: https://www.fanatik.com.tr/altinordu/futbol/fikstur