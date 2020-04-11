FANATİK ÖZEL | Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Falcao'nun takımdan ayrılacağı konuşulurken deneyimli golcü, ligin en iyi gole çevirme oranına sahip ilk üç oyuncusu arasına girmişti. Radamel Falcao, geride kalan 26 haftada 16 isabetli şutta 9 gol atıp %56,2 oranına ulaştı. Falcao'nun önünde sadece Stancu yer alıyor. Falcao %56,2 oranı ile Sörloth, Demba Ba, Vedat Muriç, Burak Yılmaz gibi rakiplerini geçti.

İşte Süper Lig'de en az 9 gol atan oyuncular arasında gol / isabetli şut oranları

Bogdan Stancu 12 gol / 21 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %57,1

Radamel Falcao 9 gol / 16 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %56,2

Olarenwaju Kayode 9 gol / 16 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %56,2

Alexander Sörloth 19 gol / 34 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %55,9

Enzo Crivelli 10 gol / 18 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %55,5

Demba Ba 10 gol / 21 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %47,6

Mustapha Yatabare 11 gol / 24 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %45,8

Adis Jahovic 13 gol / 29 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %44,5

Papiss Cisse 16 gol / 42 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %38

Vedat Muriç 13 gol / 35 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %37,1

Anthony Nwakaeme 10 gol / 28 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %35,7

Burak Yılmaz 11 gol / 35 isabetli şut / İsabetli şutu gole çevirme oranı: %31,4









fanatik.com.tr/ Tolga Kuru