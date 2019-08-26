Süper Lig puan durumu - Puan durumu ve fikstür - Lider hangi takım?
Süper Lig'de 4. hafta devam ederken milli aradan önce kazanamayan Beşiktaş, Antep'ten de çıkamadı. Siyah Beyazlılar Gazişehir'e 3-2 kaybederken 4 maç sonunda tek galibiyette kalmış oldu ve puan durumunda geriye gitti. Galatasaray, zor da olsa Kasımpaşa karşısında kazanırken 3 puanı getiren gol Falcao'dan geldi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin ilk 4 haftasında 3. beraberliği alarak 6 puan yitirirken, lider Alanyaspor ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı oynayacağı mücadele haftanın kaderini belirleyecek. İşte Süper Lig'de 4. haftada cumartesi akşamı itibariyle puan durumu...
Süper Lig'de milli aradan sonra oynanan 4. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Galatasaray zor da olsa Kasımpaşa karşısında kazanırken, Beşiktaş ise Rize beraberliğinin ardından Gazişehir'de de dağıldı. 3-2 kaybeden Siyah Beyazlılar 4 puanda kaldı ve 11. sıraya düştü. Gazişehir ise 7 puana yükseldi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Trabzonspor ise Gençlerbirliği maçında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.
Haftanın sonuçları
Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir 1-1 Sivasspor
Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe
Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği
Denizlispor 0 - 1 Konyaspor
Alanyaspor - Fenerbahçe
PUAN DURUMU
1. ALANYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)
2. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan
3. FENERBAHÇE 7 puan (1 maçı eksik)
4. YUKATEL DENİZLİSPOR 7 puan
5. GALATASARAY 7 puan
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan
8. TRABZONSPOR 6 puan
9. KONYASPOR 6 puan
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 puan
11. ANTALYASPOR 5 puan
12. ANKARAGÜCÜ 5 puan
13. BEŞİKTAŞ 4 puan
14. BAŞAKŞEHİR 4 puan
15. KAYSERİSPOR 2 puan
16. GÖZTEPE 2 puan
17. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan
18. KASIMPAŞA 1 puan