Süper Lig'de milli aradan sonra oynanan 4. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Galatasaray zor da olsa Kasımpaşa karşısında kazanırken, Beşiktaş ise Rize beraberliğinin ardından Gazişehir'de de dağıldı. 3-2 kaybeden Siyah Beyazlılar 4 puanda kaldı ve 11. sıraya düştü. Gazişehir ise 7 puana yükseldi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Trabzonspor ise Gençlerbirliği maçında da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.

Haftanın sonuçları

Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa

Medipol Başakşehir 1-1 Sivasspor

Gazişehir Gaziantep 3-2 Beşiktaş

Antalyaspor 2-2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

Alanyaspor - Fenerbahçe

PUAN DURUMU

1. ALANYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)

2. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan

3. FENERBAHÇE 7 puan (1 maçı eksik)

4. YUKATEL DENİZLİSPOR 7 puan

5. GALATASARAY 7 puan

6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan

7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan

8. TRABZONSPOR 6 puan

9. KONYASPOR 6 puan

10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 puan

11. ANTALYASPOR 5 puan

12. ANKARAGÜCÜ 5 puan

13. BEŞİKTAŞ 4 puan

14. BAŞAKŞEHİR 4 puan

15. KAYSERİSPOR 2 puan

16. GÖZTEPE 2 puan

17. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan

18. KASIMPAŞA 1 puan







