Suat Kaya: Esas maç Tuzlaspor karşısında olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor, zorlu geçmesi beklenen Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı. Rakibimi son 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yenenen sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'u amansız takibini sürdürdü.

Teknik direktör Suat Kaya, dış sahada önemli bir galibiyete daha imza attıklarını belirterek, "Esas maç bu hafta olacak. 3 puan geriden takip ettiğimiz lider Tuzlaspor'a konuk olacağız. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız. Tarsus müsabakasını geride bıraktık. Tuzlaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp zirveyi ele geçirmek istiyoruz" dedi.