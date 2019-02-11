Suat Kaya: Esas maç Tuzlaspor karşısında olacak

Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat alan Menemen Belediyespor'da Teknik Direktör Suat Kaya, "Esas maç bu hafta olacak. 3 puan geriden takip ettiğimiz lider Tuzlaspor'a konuk olacağız. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız.'' diye konuştu.

11 Şubat 2019, Pazartesi 18:48
- A +
Suat Kaya: Esas maç Tuzlaspor karşısında olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta son sıradaki Tokatspor'la evinde 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında darbe alan Menemen Belediyespor, zorlu geçmesi beklenen Tarsus İdman Yurdu deplasmanından 3 puanı rahat aldı. Rakibimi son 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yenenen sarı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'u amansız takibini sürdürdü.

Teknik direktör Suat Kaya, dış sahada önemli bir galibiyete daha imza attıklarını belirterek, "Esas maç bu hafta olacak. 3 puan geriden takip ettiğimiz lider Tuzlaspor'a konuk olacağız. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıyız. Tarsus müsabakasını geride bıraktık. Tuzlaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp zirveyi ele geçirmek istiyoruz" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.