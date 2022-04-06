Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü” imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığıyla önemli bir adımı birlikte attıklarını söyledi.

“20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz”

Spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile devrim niteliğinde bir adımı attıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bu protokolle her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştiriyoruz. Gerek şampiyon sporcuların yetişmesini destekleyecek, gerekse yetenekleri hiçbir zaman tesadüfe bırakmayacak bir çalışmanın adımıdır. Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan Spor Liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların bu liselerde hem akademik eğitim alacağını hem de spor branşlarında kendilerini yetiştireceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, çalışmayla, Milli Eğitim Bakanlığının akademik yönüyle Gençlik ve Spor Bakanlığının spor alanındaki yetkinliğinin ortaya konulacağını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca 81 ilde olağanüstü bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdiklerini, spora erişimin arttığı için aktif spor yapan vatandaşların sayısının da arttığına işaret etti.

“Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı”

Sporun, gençlerin hayatı üzerindeki ağırlığının arttığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Toplam sporcu sayımız 200 binlerden 10 milyonun üzerine çıktı. Spor politikamız gerek kapsam, gerek derinlik, gerekse de meydana getirdiği fayda anlamında dünyaya örnek olacak bir ivmeyle gelişti. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı. Gençler, yeteneklerine göre branş eğilimlere göre yönlendiriliyor. Profesyonel sporcu adayı gençlerimiz, 6-7 yaşına geldiklerinde Sporcu Eğitim Merkezlerimize alınıyor. 13-14 yaşına geldiklerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimize dahil oluyorlar.”

Temel hedeflerinin, spor alanındaki yetenek ve nitelikli insan kaynağını artırmak olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Özer; “Spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yöneteceğiz”

Protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, mesleki eğitimde yaşanan paradigma değişimini spor liselerine adapte edeceklerini belirterek “Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yöneteceğiz.” dedi.

Tüm liselerin sporla buluşmasına ve okul ortamlarının spor donatımlarının güçlendirilmesine katkıları dolayısıyla Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Özer, imzalanan protokol ile iki bakanlık arasındaki iş birliğinin farklı boyuta taşınacağını ifade etti. Türkiye genelinde 72 ilde 92 spor lisesinde 23 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığına işaret eden Bakan Özer, “Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında geçen yıl spor liselerinin çok daha güçlü hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği başlatılmıştı. Bu çerçevede en önemli kazanım olan spor lisesi mezunlarına, 1. kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesi verilmesiyle ilgili çok önemli bir adım atıldı. Artık spor lisesi mezunlarımız, yardımcı antrenör belgesine sahip olarak sahaya çıkabilecekler.” diye konuştu.

Bakan Özer, spor liselerine ilişkin yeni dönemdeki uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün spor liseleriyle ilgili mesleki eğitimde yaptığımız paradigma değişiminin aynısını spor liselerine adapte ediyoruz. Başarılı öğrencilere burslar ve istihdamda öncelik sağlanıyor. Aynı yaklaşımı şimdi 72 ilde bulunan tüm spor liselerine adapte ediyoruz. Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yöneteceğiz, müdür atamalarından öğretmen atamalarına kadar, mevcut müfredatın güncellenmesinden öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerinde almasına kadar, mevcut spor liselerimizdeki tüm öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte aktif olarak hareket edeceğiz. Sadece bununla kalmayacağız, spor lisesi öğrencilerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği veya himayesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası aktivitelere aktif katılımı sağlanacak.”

“Yeni spor liseleri, güçlü spor kompleksi tesislerinde kurulacak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte iş birliğinde yeni bir sayfa daha açtıklarını belirten Özer, “Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte istişare ederek nerede kurulacağına, hangi altyapının güçlü olduğu yerde ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz. Mümkün olduğu kadar, imkanlar elverdiği kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü kompleks tesislerinin olduğu yerde, o tesislerin içerisinde spor liselerini kuracağız. Böylece kaynaklarımızı mükerrere yol açmadan çok verimli şekilde kullanabileceğiz. 9 ilimizde spor lisesi yok, 20 yeni spor lisesinin de bu eğitime erişimi olmayan illerden başlayarak hizmete almayı planlıyoruz. 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan Kasapoğlu ve Özer, programa katlan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Protokol kapsamında yapılacak işler

-Belli spor kompleksleri içerisine spor lisesi açılması.

-Her okula en az bir spor federasyonunun hami edilmesi.

-Okul yöneticisini ve öğretmenleri birlikte belirlemesi.

-Okul derslik ve spor salonlarının donatılması.

-Yabancı dil ağırlıklı olarak öğretim programlarının ve yüz yüze/dijital eğitim materyallerinin hazırlanması/güncellenmesi.

-Öğrencilere spor malzemesi desteği sağlanması.

-Belirlenecek program çerçevesinde özellik arz eden derslerde federasyon ve il spor müdürlüğü uhdesindeki antrenörlerin görev almasının sağlanması.

-Öğrencilere yönelik milli sporcuların katılımı ile kariyer rehberliği etkinlerinin düzenlenmesi.

-Öğrencilere başarı bursu/sporcu harçlığı verilmesinin sağlanması.



