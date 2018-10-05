Spartak Trnava’ya seyircisiz oynama cezası

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Spartak Trnava’ya bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

05 Ekim 2018, Cuma 18:54
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UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Spartak Trnava’ya bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Spartak Trnava ile Anderlecht arasında 20 Eylül tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması, stattaki merdivenlerin dolu olması ve futbolcularının 5 kart görmesi nedeniyle Spartak Trnava’ya, bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

25 Ekim’de Dinamo Zagreb’i ağırlayacağı karşılaşmayı boş tribünlere karşı oynayacak Spartak Trnava ayrıca 82 bin avro da para cezası aldı.

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