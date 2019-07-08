Sosa pazarlık masasında

Bir yandan genç isimlerin takviyeleri ile geleceğin kadrosunu oluşturan Trabzonspor, diğer yandan takımın iskeletini de korumaya çalışıyor.

Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatan, Filip Novak’la da nikah tazelemek için masaya oturmaya hazırlanan Bordo- Mavililer’den, Sosa hamlesi geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, takımı sahiplenen ve profesyonel tavırları ile takdir kazanan Arjantinli yıldızla da sözleşme yenileme kararı aldı.

‘En yüksek ücreti verelim’

Karadeniz temsilcisi, senelik 3.2 milyon Euro’luk (20.2 milyon TL) ücreti ile takımın en çok kazanan oyuncusu olan 34 yaşındaki yıldızla masaya oturdu. Yönetim, bir sene daha sözleşmesi bulunan Sosa’ya, senelik 2 milyon Euro’dan (12.6 milyon TL) 2+1 yıllık yeni anlaşma teklif etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, tecrübeli oyuncuyu, “Sen bu takımın kaptanısın. Yine en yüksek ücreti sana verelim ve 3 yıl daha bizimle kal” sözleri ile ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Sosa’nın ise şu an için 700 bin Euro indirime gitmeyi kabul ettiği ve 2.5 milyon Euro (15.8 milyon TL) istediği belirtildi. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.