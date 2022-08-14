Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Bartra, Ağaoğlu ile geliyor

Geçtiğimiz günlerce transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.

18.15'te Trabzon'da

Fanatik'ten Safacan Konuksever'in haberine göre; Bordo-Mavili takımın yeni transferi Marc Bartra'yı taşıyan uçak İspanya'dan havalandı. 18.15'te özel uçağın Trabzon'a inmesi planlanıyor.





Prensipte anlaşmaya varılmıştı

Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı.

Trabzonspor'un teklifi

Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

Geçen sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.