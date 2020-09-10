Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ kanat için scout ekibinin tavsiyesi ile yeni bir ismi gündeme aldı: William Pottker… Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 26 yaşındaki Pottker'in bonservisi için teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Kariyerinde Ermenistan, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde de forma giyen Pottker'in bordo-mavililere sıcak baktığı ifade edildi.

BURAK KAPACAK'A KİRALIK TEKLİF

TRABZONSPOR sağ kanada bir alternatif de Türkiye'den buldu. İsmi daha önce de gündeme gelen ancak yüksek bonservis nedeniyle vazgeçilen Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak tekrar gündeme alındı. 20 yaşındaki oyuncu için yeşil-beyazlı kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu ve cevap bekleniyor. (Sabah)



