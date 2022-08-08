Galatasaray 'da transfer hareketliliği devam ederken Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor. İspanyol ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çaldı ve resmi teklif yaptı.

14+4 milyon Euro

Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon Euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon Euro'nun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

7 milyon Euro'ya gelmişti

Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



