Son dakika: Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi sakat ve eksik oyuncular ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, Rosier'in sakatlık değil, hastalıkla ilgili bir durumu nedeniyle kadroda olmadığını ifade etti, maça yedek kulübesinde başlayan Ghezzal ile ilgili bilgi verdi.
Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Arka arkaya maçlar oynadıklarını ve bu durumun kolay olmadığını vurgulayan Yalçın, ''Kolay bir maç olmayacak ama iyi hazırlandık. Bugün daha dinlenmiş oyuncularla oynuyoruz.'' dedi.
Sakatlıklar ve eksikliklerin her zaman olabileceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Rosier hasta, sakatlıkla alakalı bir durumu yok. Toparlarız diye düşünüyorum. Ghezzal'ın da ufak tefek problemleri var, onu da o yüzden bekletme kararı aldım.'' ifadelerini kullandı.