Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Arka arkaya maçlar oynadıklarını ve bu durumun kolay olmadığını vurgulayan Yalçın, ''Kolay bir maç olmayacak ama iyi hazırlandık. Bugün daha dinlenmiş oyuncularla oynuyoruz.'' dedi.

Sakatlıklar ve eksikliklerin her zaman olabileceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, ''Rosier hasta, sakatlıkla alakalı bir durumu yok. Toparlarız diye düşünüyorum. Ghezzal'ın da ufak tefek problemleri var, onu da o yüzden bekletme kararı aldım.'' ifadelerini kullandı.





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