Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ilk aday belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Yeterli imzayı toplayan Serdal Adalı, 17.00'de bitecek olan başvurular öncesi aday olduğunu divan kuruluna iletti. Serdal Adalı, geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'ın yönetiminde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.

Adalı resmen açıkladı!

Beşiktaş ikinci Başkanı Serdal Adalı, başkan adaylığını resmen açıkladı. Adalı'nın açıklaması şöyle;

Önümüzdeki seçim için aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah Beşiktaş için hayırlı bir seçim olur. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve berbaerliğie ihtiyacı olduğu kadar hiçbir şeye ihtiyacı yok.

HÜRSER TEKİNOKTAY DA AÇIKLADI

Beşiktaş Kongre üyeleri tarafından aday olması için yeterli imzayı toplayan Hürser Tekinoktay da başkanlığa adaylığını divan kuruluna bildirdi. Tekionoktay'ın avukatı, kulübe gelerek adaylık dilekçesini resmen teslim etti.

SERDAL ADALI KİMDİR?



