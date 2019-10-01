Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkan adayı olacak mı?

Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'ta aday olabilecek adayları çevrildi. Bu isimlerin başında Fikret Orman yönetiminde yer alan ve ikinci başkanlık görevini yürüten Serdal Adalı yer alıyor. Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında? Serdar Adalı hakkında bilinmeyenler ve detaylar burada...

Serdal Adalı kimdir?

1964 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1982 yılında lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. İki yıl sonra babası Hasan Adalı’nın rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ağabeyi Hünkar Adalı ile inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında uluslararası hizmet veren SERKA Şirketler Grubunu kurdu. Atçılığa küçük yaşta babası Hasan Adalı’nın atlarıyla ilgilenerek başladı. Bugün Adana, Konya Ereğli ve Adapazarı Hendek’te bulunan 3 ayrı çiftlikte, bir kısmı yurt dışından ithal edilen çeşitli kan hatlarından kısraklarla yetiştiriciliğe devam etmektedir. 2012 - 2013 ve 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Adalı, 25 Şubat 2018 Olağan Genel Kurulu’nda 3. kez Başkan seçildi. Serdal Adalı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

Serdar Adalı'dan başkanlık açıklaması

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adalı, "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş’a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş’a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım." dedi.

Beşiktaş Kulübü başkanlığının kendisi için önemli bir makam olduğunu kaydeden Serdal Adalı, "Biz daha önceki dönemlerde başkanla karşılıklı rakip olarak seçime girdik. Geçen sene eylül ayında sayın başkanla bir araya geldik. ’Mevzu bahis Beşiktaş ise gerisi benim için ayrıntıdır.’ dedim. Bugünlere kadar geldik. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur." ifadelerini kullandı.

"Bu kararı zamansız buldum"

Fikret Orman’ın başkanlığı bırakacağını açıklamasına değinen Adalı, "Açıkçası bu kararı zamansız buldum. Kendisi yedi sene boyunca zorlu koşullarda başkanlık yaptı. Bu sürede de çok önemli, hepimizin gurur duyduğu işlere imza attı. Üzüntüsünü ve tepkisini anlamaya çalışıyorum. Camiamız için hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Orman’ın yeniden aday olması halinde listesinde yer almak istemediğini belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Başkanla sürekli konuşuyoruz. Görüşlerimi de kendisine söylüyorum. Adaylık konusu kişisel bir karardır. Kendisine sadece, yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını ve kendisine yepyeni bir liste yapmasını önerdim. Son karar tabii ki kendisinindir. Hukuki olarak hakkı var. Dediğim gibi benim aday olup olmaması konusunda önerim yok. Sadece aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim."