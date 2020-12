Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında RB Leipzig’e 4-3 mağlup olup Avrupa defterini kapatsa da İrfan Can Kahveci attığı üç şık golle hem geceye damga vurdu, hem de önemli kulüplerin dikkatini çekti. Her fırsatta hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde Başkan Göksel Gümüşdağ, Sevilla’nın teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Alman basını ise önceki günkü maçtan sonra Schalke’nin de İrfan Can’ı transfer listesine aldığını yazdı.

En iyi 11’e seçildi

İrfan Can’a ilk övgü ise Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann’dan geldi. Alman hoca, “İrfan Can harika bir oyuncu. İyi bir bitiricilik örneği gösterdi. Müthiş bir sol ayağı var” ifadelerini kullandı. Frankfurter Allgemeine Gazetesi de “Sörloth sahneye çıkmasa İrfan Can Kahveci, Leipzig’in umutlarını yıkacaktı” manşetini attı. Öte yandan UEFA, Devler Ligi’nde haftanın on birini açıkladı. Milli futbolcu da yıldız isimlerin bulunduğu kadroda yer aldı.

‘İki ayrı duygu’

Leipzig maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, “Futbol öyle güzel bir oyun ki iki ayrı duyguyu aynı anda yaşıyorum. Kariyerimde ilk defa hat-trick yapmanın mutluluğunu ve bunu Şampiyonlar Ligi’nde yaşamanın ayrı bir gururunu yaşıyorum. Fakat aynı zamanda gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyorum, yaşıyoruz. Sahada olduğum her an, her gün daha iyi olmak için çalışmaya ve inanmaya devam” ifadelerini kullandı. (Milliyet)