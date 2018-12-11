Akhisarspor yenilgisi ile büyük bir krize giren Fenerbahçe'de bazı oyuncuların dönüş yolculuğunda isyan ettiği ileri sürülmüştü. Hatta bazı oyuncuların Fenerbahçe defterini kapatmayı kafasına koyduğu iddia edilmişti.

Takımın İstanbul'a otobüsle dönecek olmasına reaksiyon verdiği ile sürülen Skrtel, Benzia ve Neustadter'in menajerlerini İstanbul'a çağırarak ayrılık kararı aldığı konuşulur hale gelmişti.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bu haberi de okudular Son dakika - Fenerbahçe haberleri! Ersun Yanal ne zaman imzalayacak?

Yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

Hatırlanacağı üzere 3-0'lık Akhisar yenilgisinin ardından Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a otobüsle dönmüş, başkan Ali Koç'un takıma ceza verdiği ileri sürülmüştü.

Bu haberi de okudular Sevda Demirel'dan olay Ali Koç itirafı!



