Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci transferi konusunda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da öne çıkan isimlerden Stephane Ruffier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta takımı Saint-Etienne'den ayrılmak istemediğini belirten Ruffier'nin değişen şartlar sonucunda Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği aktarıldı.

Onze Mondial'in RMC Sport'a dayandırdığı habere göre oyuncunun takımdaki durumuna ilişkin değişimler yaşandı. Ruffier hala takımı Saint-Etienne'den ayrılmak istemese de 2.8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Fransız ekibi oyuncunun durumunu yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Takımda yedek kalması gündeme gelen oyuncu için bu ihtimalin 33 yaşında oldukça zarar verici olabileceği ve bu nedenle Türkiye'den aldığı teklifi değerlendirebileceği aktarıldı.

Fransız Milli Takımının da üyelerinden olan Ruffier, 2011'de transfer olduğu Saint Etienne'in kaptanlığını da yapmaktaydı. 2021'de sözleşmesi sona erecek olan kaleci, yeni sezonda yedek olarak kullanılmak istemiyor ve yeni rotasının Türkiye olabileceği belirtiliyor.