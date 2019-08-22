Son dakika! Ferdi Kadıoğlu'na davet

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda U21 Milli Takımı'ndan davet geldi.

22 Ağustos 2019, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ferdi Kadıoğlu'na davet

Fenerbahçe'nin en genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nda çağırıldı. Genç yıldız, Hollanda Milli Takımı'nın U21 kadrosuna davet edildi.

Geniş kadro 31 oyuncudan oluşuyor. Daha sonra oyuncu sayısı azaltılacak.

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