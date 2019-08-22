Fenerbahçe'nin en genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nda çağırıldı. Genç yıldız, Hollanda Milli Takımı'nın U21 kadrosuna davet edildi.
Geniş kadro 31 oyuncudan oluşuyor. Daha sonra oyuncu sayısı azaltılacak.
Detaylar geliyor
Fenerbahçe'nin en genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nda çağırıldı. Genç yıldız, Hollanda Milli Takımı'nın U21 kadrosuna davet edildi.
Geniş kadro 31 oyuncudan oluşuyor. Daha sonra oyuncu sayısı azaltılacak.
Detaylar geliyor
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