Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı oyuncu transferleriyle büyük başarıya ulaşan Erol Bulut, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios'u takımda görmek istiyor.

Yunanistan'da Marko Livaja adına girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios için de kulübü PAOK'a bir teklif surmaya hazırlanıyor. Sportime'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, PAOK'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da Bakasetas, Siopis ve Tzavellas gibi Yunan oyuncularla büyük başarı yakalayan Erol Bulut, yeni sezon öncesinde de Yunanistan'dan Akpom ve Livaja gibi Yunanistan Ligi'nde forma giyen oyuncuların ardından Limnios'un transferine odaklanmış durumda.

PAOK'un ilk etapta 4 milyon Euro talep ettiği belirtilen Limnios'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PAOK'un temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Limnios, 44. dakikada Rodrigo Alves'in yerine oyuna girmişti.



