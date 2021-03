Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına geçti.

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:

Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Benim yakınlarım bilir gerçekten hangi takımı tuttuğumu. Buraya geldiğim için söylemiyorum en yakın arkadaşlarım da bilir.

Yan yana oynadığım futbolculardan yana çok şanslıyım. Mesut ağabey de hep beğendiğim ve takip ettiğim bir futbolcuydu. Şimdi beraber oynama fırsatı oldu. Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biriydi! Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim.

Emre ağabey, benim gelişimimde en önemli rol oynayan oyunculardan biriydi. Transfer sürecimde ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum, hiç konuşmadım. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa, tabii benim isteğim doğrultusunda en iyisine karar vermeye çalıştık.

Şu an için hazırım. Hocamın görev verirse bu hafta sahada olacağım.

Bütün bölgelerde çok iyi oyuncular var. İki takım çıkartılabilir. Nerede olursam olayım, en iyi katkı vermeyi düşünürüm hep. Orta saha bölgesinde birçok oyuncu var hepsi kaliteli oyuncular, elimden geleni yapacağım.

Futbolcunun üst sınırı olmamalı. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. 30 yaşımda da, 35 yaşımda da kendimi geliştirmek için çalışacağım. Daha önce de söyledim İspanya Ligi bana çok uygun. Başakşehir'de ilk hedefim Avrupa'ydı ama buraya geldim... Bana yatırım yapıldı. Umarım kulübüme, Fenerbahçe'ye güzel paralar kazandırıp Avrupa'ya giderim.