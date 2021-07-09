Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası kampında Teknik Direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor.

Yaptığı uyarılar sebebiyle önceki gün sesi kısılan ve akşam antrenmanında oyuncularına yaka mikrofonu yardımıyla seslenen 52 yaşındaki teknik adam, öğrencilerine top kaptırmaktan korkmamalarını söyledi. Pas hatasını normal karşıladığını belirten Pereira, topu kaybedince reaksiyon göstermeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Portekizli teknik adam ayrıca, “Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.