Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin hedefinde yıldız bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Real Madrid'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Isco'nun menajeri ile temasa geçtiler. Orta sahada 8 ve 10 numaralı bölgede forma giyebilen Isco'nun bonservisinin olmaması Fenerli kurmayları cezbetmiş durumda. Ancak gelen bilgilere göne İspanyol yıldıza bir miktar imza parasının da teklif edildiği ifade ediliyor.

29 yaşında, 1.76 boyunda olan Isco, orta saha oyuncusu olmasına karşın son derce golcü özellikleri sahip. 38 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda 12 gole imza attı. Isco'yu hem ABD'den hem de İspanya Ligi'nden takımların istediği de gelen haberler arasında. Isco, bu sezon sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere 14 kez Real Madrid formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı.

FENERBAHÇE PUSUDA

Fener yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı. (Takvim)