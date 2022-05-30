3’lü ya da 4’lü savunma, tek ya da çift forvet, kanatlı oyun ya da baklava düzeni... Jorge Jesus, taktik anlamında son derece esnek ve çözüm üretmek için arayıştan vazgeçmeyen bir teknik adam. Ancak Portekizli hoca için gittiği her takımda, kullandığı her sistemde asla değiştirmediği bir rol var: Savunmanın önünde oynayan, gerekirse stoperlerin arasına giren, defansla hücum hattı arasında bağlantı kuracak, takımın merkezdeki denge unsuru olacak bir oyuncu... Jesus, Benfica’daki ilk döneminde Nemanja Matic, şu anda Sporting’i çalıştıran Ruben Amorim ve Ljubomir Fejsa’ya bu görevi vermişti. Tecrübeli teknik adam Sporting’de ise William Carvalho’yu bu rolde oynattı. Flamengo’ya gittiğinde William Arao, kupalara doymayan kadronun gizli kahramanı oldu. Jorge Jesus’un ikinci Benfica döneminde ise Alman yıldız Julian Weigl daha çok bu görevi üstlendi.

Forvet kadar kritik

67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ’de takımın merkezine Sporting’den eski öğrencisi William Carvalho’yu koymak istiyor. Jesus’a göre bu transfer , neredeyse forvet kadar önemli. Yönetim, 30 yaşındaki yıldız için maliyet araştırmasına başladı. A Bola Gazetesi, Jorge Jesus’un Sarı-Lacivertliler’i çalıştırmasının, Carvalho için İstanbul’a gelme sebebi olabileceğini yazmıştı. Yönetim, 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu için Real Betis’in makul bir bonservis bedeli istemesini umuyor.