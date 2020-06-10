SON DAKİKA! Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen ve ülkesinin basınına konuşan Mauricio Isla, Sarı Lacivertli ekip ile anlaştığını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Fenerbahçe 2017-2018 sezonundan beri takımda yer alan Şilili futbolcu Mauricio Isla'yla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe formasıyla 91 maça çıkan Isla, 13 asist kaydetmeyi başardı. Isla ile temasa geçen takımların başında ise Arjantin devi Boca Juniors geliyor. Boca'da özellikle ikinci başkan Juan Roman Riquelme'nin Isla'yı ısrarla istediği belirtiliyor.

Bilindiği gibi coronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, sonrasında ise ne Samandıra'daki tesislerde, ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmamıştı.



