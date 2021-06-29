Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper Steven Caulker'ı transfer ettiğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından Steven Caulker transferini de açıkladı. 2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.



