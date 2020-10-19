SON DAKİKA | EuroLeague Basketball, Covid-19 Özel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti
Son dakika haberi... EuroLeague Basketball'un kulüpler tarafından da onaylanmış Covid-19 nedeniyle düzenlenen Özel Yönetmeliği'ndeki değişim talepleri İcra Kurulu tarafından onaylandı. Böylece hükmen mağlubiyet kararı açıklanan maçlara ilişkin geriye dönük karar değişikliği uygulanacak ve karşılaşmaların başka bir tarihte oynanması sağlanacak.
EuroLeague Basketball'un sezon başında kulüplerin onayıyla oluşturduğu Covid-19'a yönelik Özel Yönetmeliği'nde değişim yapıldı. EuroLeague Basketball'un değişim teklifi, İcra Kurulu tarafından onaylandı.
Yeni değişiklik, Covid-19 nedeniyle kadrosunda 8 kullanılabilir oyuncusu kalmayan takımlara yönelik verilen kararlarda bir revizyon sağlayacak.
Covid-19 sebebiyle kullanılabilir 8 oyuncusu bulunmayan takımlar daha önce 20-0 hükmen mağlubiyet ile cezalandırılmışlardı. Şimdi ise değişikliğe uğrayan kararlar şu şekilde:
- Uygun tarihler olması durumunda maçlar 3 defaya kadar ertelenebilir, yeni tarih planlaması yapılabilir.
- Uygun tarih olmaması ve 3 erteleme hakkının doldurulması durumunda, buna neden olan kulüp hükmen mağlup sayılacaktır.
- Aşağıdaki tarihlerden sonraya maç planlanmayacaktır:
- EuroCup Normal Sezonu için 22 Aralık 2020
- EuroCup Top 16 için 23 Şubat 2021
- EuroLeague Normal Sezonu için 13 Nisan 2021
- EuroLeague Play-Off maçları için 5 Mayıs 2021
Değiştirilen Özel Yönetmelik kapsamında şu ana kadar karar alınmış ve iptal edilmiş maçlar da geriye dönük şekilde yeniden planlanabilecek. Değişiklikten önce iptal olan maçlar şu şekildeydi:
EuroLeague
- LDLC ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos OPAP Atina (Normal Sezon, 3. Tur)
- LDLC ASVEL Villeurbanne - Crvena Zvezda mts Belgrad (Normal Sezon, 4. Tur)
- TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zenit St.Petersburg (Normal Sezon, 3. Tur)
- Valencia Basket - Zenit St.Petersburg (Normal Sezon, 4. Tur)
7DAYS EuroCup
- Cedevita Olimpija Ljubljana - Frutti Extra Bursaspor (Normal Sezon, 2. Tur)
- Umana Reyer Venice-JL Bourg en Bresse (Normal Sezon, 3. Tur)
- JL Bourg en Bresse - UNICS Kazan (Normal Sezon, 4. Tur)