EuroLeague Basketball'un sezon başında kulüplerin onayıyla oluşturduğu Covid-19'a yönelik Özel Yönetmeliği'nde değişim yapıldı. EuroLeague Basketball'un değişim teklifi, İcra Kurulu tarafından onaylandı.

Yeni değişiklik, Covid-19 nedeniyle kadrosunda 8 kullanılabilir oyuncusu kalmayan takımlara yönelik verilen kararlarda bir revizyon sağlayacak.

Covid-19 sebebiyle kullanılabilir 8 oyuncusu bulunmayan takımlar daha önce 20-0 hükmen mağlubiyet ile cezalandırılmışlardı. Şimdi ise değişikliğe uğrayan kararlar şu şekilde:

- Uygun tarihler olması durumunda maçlar 3 defaya kadar ertelenebilir, yeni tarih planlaması yapılabilir.

- Uygun tarih olmaması ve 3 erteleme hakkının doldurulması durumunda, buna neden olan kulüp hükmen mağlup sayılacaktır.

- Aşağıdaki tarihlerden sonraya maç planlanmayacaktır:

EuroCup Normal Sezonu için 22 Aralık 2020

EuroCup Top 16 için 23 Şubat 2021

EuroLeague Normal Sezonu için 13 Nisan 2021

EuroLeague Play-Off maçları için 5 Mayıs 2021

Değiştirilen Özel Yönetmelik kapsamında şu ana kadar karar alınmış ve iptal edilmiş maçlar da geriye dönük şekilde yeniden planlanabilecek. Değişiklikten önce iptal olan maçlar şu şekildeydi:

EuroLeague

LDLC ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos OPAP Atina (Normal Sezon, 3. Tur)

LDLC ASVEL Villeurbanne - Crvena Zvezda mts Belgrad (Normal Sezon, 4. Tur)

TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zenit St.Petersburg (Normal Sezon, 3. Tur)

Valencia Basket - Zenit St.Petersburg (Normal Sezon, 4. Tur)

7DAYS EuroCup