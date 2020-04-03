Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, corona virüs nedeniyle lige verilen arada beIN SPORTS'un sorularını cevapladı.

İnternet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilen röportajda liglerin en erken Haziran'da başlayacak olmasını değerlendiren Erol Bulut, "Futbolcularımıza program vermiştik evde çalışmalarıyla ilgili. Bazıları da tesislere geliyordu. Futbolcuları her gün bireysel antrenmana tabi tutamayız, yeni bir program yaptık" dedi.

Son dönemde adının Fenerbahçe ile geçiyor olmasına da değinen başarılı çalıştırıcı, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Beni Fenerbahçe'ye yakıştırıyorlar. Şu an Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapıyorum. İnşallah kupayı Alanya'ya getiririz. Kariyerimin seyrini beraber göreceğiz. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem. En üstü, büyük takımlar. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden, yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da olabilir" ifadelerini kullandı.

Liglerin başlaması durumunda zamana ihtiyaçları olacağını belirten Bulut, "2 hafta dinlenip, ondan sonra antrenmanlara yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor. Düşüncem liglerin biraz daha erken başlayabileceğiydi ama burada en önemlisi sağlık. 3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii. Haziran'ın başında veya ikinci haftasında ligler başlarsa, en az 5-6 hafta gerekiyor her şeyi tamamlamak için. 8 haftalık bir periyot kaldı. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor ama bitmemiş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Kupada yarı finaldeyiz. İnşallah sonunda final-kupa olur. Ligde de 6.'yız. Maksimum puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.



