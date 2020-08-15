Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet transferi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, son olarak Zenit forması giyen Rus golcü Artem Dzyuba'yı listesine almıştı. Beşiktaş'ın, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 31 yaşındaki golcüyü kiralamak istediği aktarılırken iddiaların etkisini artırdığı süreçte Zenit'ten flaş bir karar geldi.

Artem Dzyuba, takımı Zenit'in Rostov ile oynayacağı mücadelenin kadrosuna alınmadı. Sırt ağrıları olduğu aktarılsa da resmi bir açıklama gelmemiş olması nedeniyle oyuncunun transfer durumunun kadroya alınmamasında etken olabileceği belirtilti. Rus basını, Beşiktaş'ın Dzyuba'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğunu belirtiyor.

Zenit'in kaptanı, bu sezon 28 maça çıktığı Rusya Premier Liga'da 17 gol, 14 asist ile yıldızlaşmıştı.