Son dakika - Beşiktaş transfer haberleri - 21 Kasım Perşembe

Beşiktaş kimi transfer edecek? Ocak ayı transfer döneminde ayrıca Siyah-Beyazlı takımda bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi başkanlığında Beşiktaş yönetimi devre arasında takıma önemli isimler katmaya hazırlanıyor. Abdulah Avcı'nın raporları doğrultusunda siyah-beyazlı takım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ta bir çok isimle yollar da ayrılacak. İşte son dakika 21 Kasım Perşembe Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

4 TAKSİTLE LORIS KARIUS!

Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesinin son sezonunda bulunan Loris Karius, son haftalardaki başarılı performansının ardından yönetimi harekete geçirdi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, ara transfer dönemi öncesinde Abdullah Avcı’yla Alman kalecinin geleceğini görüşecek. Abdullah Avcı, Karius’la ilgili olarak olumlu rapor verirse Siyah- Beyazlılar, harekete geçecek. Sözleşmesinde bulunan 8 milyon Euro’luk opsiyonu 4 taksitle kullanma hakkına sahip olan Beşiktaş, 2020 yılında sadece 2 milyon Euro ödeyip 26 yaşındaki kalecinin bonservisini alabilecek.

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon İngiltere Premier Lig devi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, Kara Kartal’da inişli çıkışlı bir performans sergilese de son haftalardaki görüntüsüyle alkış toplamıştı. Kara Kartal’ın ligde son 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılmasının temel etkenleri arasında yer alan 26 yaşındaki kalecinin bu çıkışı, yönetimi harekete geçirdi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, ara transfer dönemi öncesinde Karius’la ilgili olarak teknik direktör Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Kulüp, maliyeti karşılayabilecek durumda

Liverpool’dan kiralık sözleşmesinin son senesinde bulunan Loris Karius’un, performansının olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlatan yönetimin, Abdullah Avcı’nın olumlu rapor vermesi halinde Ocak ayında Alman kalecinin bonservisini alabilecek durumda olduğu kaydedildi. Sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan yıldız file bekçisi için Liverpool’la 2 yıl önce kulüp adına görüşmeleri yürüten Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, sözleşmeye, ‘4 taksitle ödenir’ maddesini koydurduğu ortaya çıktı. Bu durumdan dolayı Siyah- Beyazlılar, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunsa da 2020 yılında sadece 2 milyon Euro ödeyerek Karius’un bonservisini alabilecek.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'a kapılar kapalı. Siyah-Beyazlılar’da 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, dönem başında tekrar Kara Kartal’a transfer olmaya yaklaşmıştı.

Ancak dizindeki sakatlık sebebiyle yönetimin son anda veto ettiği tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamada, “Geçen yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi.

Kulübün mali olarak sıkıntıları vardı ve ek olarak o dönem Türkiye’ye gitmeyi istemiyordum. Şu an sahaya çıkmaya hazırım” sözleriyle gündeme damga vurmuştu. Ara transferde yeni bir forvet almak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’ın kulüp için suçlayıcı iddialarda bulunması sebebiyle Kamerunlu futbolcuyu hedefler arasından çıkardığı öğrenildi.

GUILHERME'NİN MENAJERİ BEŞİKTAŞ TESİSLERİNDE!

Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği başarılı performansla transfer dönemi öncesi gözde isimlerden biri haline gelen ve Beşiktaş'la ismi anılan yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş kulübünü ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Ocak ayında takımda görmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'nun instagram hesabından yaptığı paylaşımlar siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İstanbul'a gelen Marcelino Robalinho, Beşiktaş Kulübü Tesislerini ziyaret ederek fotoğraflarla paylaşımda bulundu.

Beşiktaş ve Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho'nun Ocak ayı transfer döneminde tekrar görüşeceği iddia edildi. (Skorer)

KODJIA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME!

Kodjia’nın uzun bir süredir Beşiktaş’la ismi anılıyordu. Ara transferde bir golcü arayan Siyah-Beyazlı takımın alternatifl eri arasında olduğu söylenen Kodja’ya, İngiliz basını da, “Beşiktaş’a git” tavsiyesinde bulundu.

footballfancast.com sitesinde yapılan analizde şu ifadeler kullanıldı: “Aston Villa’nın forveti Kodjia, Türk takımı Beşiktaş’ın ilgisini çekiyor. Bu herkes için mantıklı görünüyor. 30 yaşındaki Kodjia, 32.5 milyon euroya Liverpool’un kapısından döndü. Sakatlıklar yüzünden düşüş yaşadı. Şimdi ocak döneminde ayrılık onun için iyi bir alternatif olarak görülüyor.

İLK SEZONDAKİ GİBİ OLMADI

Bu sene yedek oyuncu durumunda ve Rangers ve Morelos’la takası gündeme geldi. Eğer kulüpte ilk sezondaki performansını yakalasaydı, en güvenilir forvetlerden biri olabilirdi. Yine de bir başlangıç için şansı var. Türkiye ligi kariyeri için zorlayıcı olmayacaktır. Bu Beşiktaş için de ekstra bir ateşleme gücü anlamına gelir. Ayrılması bütün tarafl ar için mantıklı bir hareket gibi duruyor.” (Akşam)

BEŞİKTAŞ'A MUHTEŞEM GOLCÜ!

Beşiktaş yönetimi Ajeti ve Krmencik’in ardından Slovan Bratislava’da oynayan Sporar’ı da radarına aldı. 2 sezonda 50 gol atan 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak.

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı..

Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı..

Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor. (Takvim)