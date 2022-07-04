Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş , Wout Weghorst'u da en kısa sürede renklerine bağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcu için yeni bir planı uygulamaya koydu.

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Hollandalı golcüyle daha önce anlaşma sağlamıştı. Weghorst’u kiralamak üzere Burnley’le el sıkışan Kartal, deneyimli forvetin satın alma opsiyonu için İngiliz ekibiyle uzun süre pazarlık yaptı. Siyah-beyazlıların esas hedefinin ise Wout Weghorst’u bonservisiyle birlikte almak olduğu aktarıldı.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Beşiktaş’ın bu konuda Championship’e düşen Burnley’e teklifini yaparak beklemeye geçtiği kaydedildi. İngiliz ekibi bu öneriyi kabul ederse Weghorst bonservisiyle birlikte gelecek. Hollandalı golcü aksi halde ilk planda bir yıl kiralık oynayacak ve kulüpler satın alma opsiyonu ve bonservis konusunda daha sonra yeniden masaya oturacak.

KAMPA DA KATILABİLİR

Beşiktaş’la resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Wout Weghorst’un yarın başlayacak olan Avusturya kampına katılabileceği ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanması ardından kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacak ve Avusturya’ya hareket edecek. (Skorer)