Son dakika! Beşiktaş Onyekuru kararını verdi

Galatasaray 'ın gündeminde olan Gedson Fernandes transferini bitiren Beşiktaş 'a başka bir eski Galatasaraylı futbolcu menajerler tarafından önerildi.

Onyekuru Beşiktaş'a önerildi

Şu an Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Henry Onyekuru menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Ancak siyah beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı gelen teklife olumlu yaklaşmadı ve transfer rafa kalktı. Gedson'dan sonra başka bir eski Galatasaraylı Onyekuru'nun olası transferi gerçekleşmedi.

Galatasaray'da çok başarılı oldu

Henry Onyekuru Olimpiakos ile bu sezon 21 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı. Yunan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyekuru gittiği takımlarda Galatasaray'daki kadar iyi performans sergileyemedi. Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar ise bu rakamların altında kaldı. (Ajansspor)