Son dakika Balıkesir'de deprem oldu!

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Kasım 2019, Perşembe 15:40 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika Balıkesir'de deprem oldu!

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...