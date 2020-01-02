Sofiane Feghouli yine patlama yapacak

Sezona kötü bir başlangıç yapan, son haftalara doğru toparlanan Sofiane Feghouli, ikinci yarıda bambaşka bir görüntüyle taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da ikinci devrede toparlanan tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılmayıp şampiyonluk yolunda her türlü katkıyı vermeyi hedefliyor.

Galatasaray’ın, Feghouli’nin yerine kanat oyuncusu arayışlarını şimdilik bir kenara bıraktığı da gelen haberler arasında.

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