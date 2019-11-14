Sivasspor zoru başardı

Süper Lig tarihinde en son 2008-2009’da liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 10 sezon sonra tekrar aynı başarıyı yakaladı. Lige Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Kırmızı-Beyazlılar’ın başarısı, taraftarlarını heyecanlandırdı. Bu başarıda ise teknik direktör Rıza Çalımbay’ın etkisi önplana çıktı. Öyle ki aldığı birçok teklifi geri çevirip yeniden memleketinin takımının başına geçen Çalımbay, transferin en sıkıntılı hocasıydı. Çünkü Yiğidolar, 12 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı, takviyelerde ise son derece geç kalındı.

Mert ve Erdoğan damgası

Eksik kadroyla lige hazırlanan Sivasspor’un “İşi zor” olarak gösterilirken geçen sezon fayda alınamayan Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt gibi oyunculardan üst düzey verim alındı. Yine de Sivasspor rakiplerine oranla çok daha dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kaldı. Sivasspor, geride kalan 11 haftada Süper Lig’de en az sayıda oyuncu kullanan ekip olarak dikkatleri üzerine çekti. Yiğidolar’da bu süreçte yalnızca 19 oyuncu şans buldu.

En az maliyet onda

Sivasspor ayrıca yarıştığı rakipleri arasında da en düşük bütçeye sahip olan ekip. Takımda en fazla kazanan oyuncu 1.2 milyon Euro ile Kone. Çalımbay’ın transfer ettiği oyuncular arasında ise en yüksek rakamla oynayan isim 800 bin Euro ile Yatabare. Şimdiden ligin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Goiano ise yıllık 350 bin Euro’ya oynuyor.

Yerli kralı!

Kadrosunda 14 yabancı bulunmasına rağmen Sivasspor’da yerlilerin performansı öne çıkıyor. Öyle ki Yiğidolar, maçlarının birçoğunda en az 6-7 yerliyle sahaya çıkıyor.

Ömer Necati Albayrak