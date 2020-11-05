Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırlayacak. Temsilcimizde, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano’nun sakatlıkları sürüyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırlayacak. Karabağ’ın da puanı yok Maccabi Tel-Aviv’e 1-0, Villarreal’e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor. Deplasmanda Villarreal’a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor. Sivas ekibi, iç sahada Karabağ’ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Sivasspor - Karabağ maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.55’te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Joao Pinheiro'nun düdük çalacağı 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Sivasspor - Karabağ muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Yatabare, Erdoğan, Kayode

Karabağ: Balayev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Dhazafarqul, Matic, İbrahimli, Ozobic, Andrade, Bayramov, Owusu

Rıza Çalımbay: Bizim için final niteliğinde

Teknik direktör Rıza Çalımbay önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Karabağ takımına ‘hoşgeldin’ diyoruz. Biz tabii ki dost bir ülkeyiz ama sahada da mücadele edeceğiz. İki taraf da kazanmak için oynayacak, bizim için final niteliğinde maç” dedi.

Karabağ'a bandolu karşılama

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Karabağ, dün Sivas’a geldi. Azerbaycan temsilcisini havalimanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü izci takımı bando ile karşılarken, konuk ekip yöneticilerine bayrak ve Kuran hediye edildi. Daha sonra sırasıyla Azerbaycan ve Türkiye milli marşları seslendirildi. Çırpınırdı Karadeniz türküsü eşliğinde Karabağ kafilesi otobüslerine bindirildi.

Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı. Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.