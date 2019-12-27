Sivasspor devleri ezdi geçti! Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de ilk devre sona ererken, futbolseverler heyecanla puan durumu araştırması yapıyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1'le geçti. Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1'le, Trabzonspor ise Kayserispor'u 6-2'yle geçti. Galatasaray ise Antalya'yı 5-0 devirdi, 2 maç sonra galibiyet aldı. Sivasspor ise Göztepe'yi 1-0 yenerek puanını 37 yaptı. Fenerbahçe ise Rize deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Bu sonuçların ardından lider Sivasspor, Başakşehir'e, Trabzonspor'a 5, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark attı.. Süper Lig 17. hafta puan durumu ve 18. haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de ilk devre sona ererken, futbolseverler gözünü puan durumuna çevirdi. Sezonun flaş takımı Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilerken, 17. haftada birbirinden kritik maçlar oynanıyor.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, açılış maçında son haftaların formda takımı Gençlerbirliği'ni konuk etti ve rakibini 4-1'lik skorla geçti. Cumartesi günü oynanan Başakşehir-Kasımpaşa, Trabzonspor-Kayserispor ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarından sonra puan durumu şekillenmeye başladı.
Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 devirip 2. sırada yer alırken, Kayserispor'u 6-2 ile geçen Trabzonspor 3. sıraya yerleşti. Antalyaspor'u 5-0 deviren ve iki maç sonra galibiyet alan Galatasaray ise zirve iddiasını sürdürdü, 27 puana ulaştı. Pazar gününün ilk maçında ise lider Sivasspor Göztepe'yi 1-0 yenerek puan farkının korudu. Fenerbahçe ise bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Devreyi lider kapatan Sivasspor, Başakşehir'e, Trabzonspor'a 5, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark attı.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 37 puan
2.M.Başakşehir 33 puan
3.Trabzonspor 32 puan
4.Fenerbahçe 31 puan
5.Beşiktaş 30 puan
6. A.Alanyaspor 29 puan
7.Galatasaray 27
8.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan
9.Gaziantep FK 24 puan
10.Göztepe 23 puan
11.Y.Denizlispor 22 puan
12. Ç.Rizespor 20 puan
13.Gençlerbirliği 18 puan
14.Kasımpaşa 15 puan
15.İH Konyaspor 15 puan
16.Antalyaspor 14 puan
17.MKE Ankaragücü 12 puan
18.İM Kayserispor 10 puan
Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
Başakşehir 5 - 1 Kasımpaşa
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 0 Göztepe
Alanyaspor 2 - 1 Konyaspor
Gaziantep FK 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
Süper Lig 18. hafta fikstür
Beşiktaş - Sivasspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Alanyaspor - Kayserispor
Galatasaray - Denizlispor
Antalyaspor - Göztepe
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
Ankaragücü - Konyaspor